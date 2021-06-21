Фото: facebook.com/geostalk

У Грузії продали колишню резиденцію наркома і міністра внутрішніх справ СРСР Лаврентія Берії, яка розташована в селищі Коджорі недалеко від Тбілісі.

Як повідомляє місцеве видання "Комерсант", її продали на аукціоні за 2,5 млн ларі (приблизно 800 тисяч доларів) компанії "Іберотель". Разом з дачею, яка знаходиться в процесі отримання статусу архітектурної пам'ятки, у власність компанії переходить 22 560 квадратних метрів землі несільськогосподарського призначення.

За будинок змагалися три компанії, було зроблено більше 400 ставок.

Директор "Іберотель" Івана Барбакадзе заявив, що поки точно не знає, як його компанія використовуватиме дачу, яка знаходиться в занедбаному стані. Не виключено, що колишня літня резиденція глави радянських спецслужб стане готелем - вона розташована в мальовничому місці курортного району Коджорі.

Фото: facebook.com/geostalk

Фото: facebook.com/geostalk

Фото: facebook.com/geostalk

Дача Берії після його розстрілу в 1953 році залишалася у власності МВС СРСР. Після розпаду Радянського Союзу деякий час там був дитячий табір. Потім резиденцію закинули.

Нагадаємо, що у 2017 році українська прокуратура посмертно повідомила Берії про підозру в геноциді (ч. 1 ст. 442 ККУ) за депортацію кримськотатарського народу. Розслідування в кримінальному провадженні за фактом насильницького переселення в 1944 році кримськотатарського народу та представників інших національних груп з території Кримської АРСР було розпочато в грудні 2015 року.

В Україні вже є досвід посмертного засудження радянських політиків. У 2010 році український суд назвав винними в Голодоморі Сталіна, Молотова, Кагановича, Постишева, Косіора, Чубаря і Хатаєвича, але закрив кримінальну справу проти них у зв'язку зі смертю.