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У Франції перший тур регіональних виборів відбувся з рекордно низькою явкою

Партія Макрона набрала близько 11%, її випереджають чотири інші полістили. 

У Франції перший тур регіональних виборів відбувся з рекордно низькою явкою
Фото: EPA/UPG

Перший тур виборів до рад регіонів і департаментів у Франції відбувся з рекордно низькою явкою. Із 48 млн осіб, які мають право голосу, на виборчі дільниці прийшли менше 35%, пише rfi.

Поки що лідирують праві "Республіканці" та їхні союзники, які набрали 27-29% голосів. Крайня права партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання" показала результат нижче прогнозованого – усього 19%. Соціалісти мають попередній результат у 16,5-17,5%, "зелені" – близбко 12-13%. Партія президента Еммануеля Макрона має п'ятий результат – близько 11%.

Крайня ліва партія "Непокірна Франція" має близько 4%.

До цих виборів антирекордна явка спостерігалася в першому турі виборів у ради регіонів 2010 року, коли на дільниці прийшли тільки 46% виборців. 

Нагадаємо, ці вибори є важливим етапом перед президентськими виборами у квітні 2022 року і мають визначити настроїв виборців. Вибори мають визначити, наскільки сильні позиції правопопулістської партії "Національне об'єднання" під керівництвом Марін Лє Пен. Вона стане основним конкурентом чинного президента Франції Еммануеля Макрона на виборах президента.

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