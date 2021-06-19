В Ірані на виборах президента переміг Ібрагім Раїсі (оновлено)

В Ірані на виборах президента перемагає консервативний глава судової влади країни Ібрагім Раїсі.
Про це пише Німецька хвиля з посиланням на голову виборчої комісії Джамала Орфа.
За його даними, підраховано вже 28,6 мільйона бюлетенів, і з них за Раїсі було віддано понад 17,8 мільйона.
На другому місці - Мохсен Резаї, за якого проголосували 3,3 мільйона виборців.
Право голосу в Ірані мають понад 59 мільйонів осіб, дані про явку ще не були оприлюднені.
Суперники Раїсі вже визнали свою поразку на виборах. Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф назвав Ібрагіма Раїсі новим обраним президентом країни, з яким відтепер усі повинні працювати.
Раїсі є представником консервативного крила іранського політикуму, його вважають близьким до духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Оновлення 17:11. Раїсі обраний президентом країни за підсумками виборів, пише Interfax.com.ua.
Він набрав значно більше голосів, ніж три його суперники. За Раїсі проголосували 17,9 млн осіб, це майже 62% виборців.
Троє його конкурентів сильно відстали від нього, найближчий суперник Мохсен Резаї отримав близько 3,4 млн голосів, ще двоє кандидатів – значно менше.
Явка на виборах склала 48,8%. Проголосували на виборах понад 28,9 млн осіб. Голосували іранці на 67 тисячах виборчих дільницях в містах та 75 тис. дільниць у сільській місцевості.
60-річний Раїсі з 2019 року обіймає посаду голови судової влади Ірану, до цього був генпрокурором. Він має найвище звання шиїтського духовенства.
Раїсі знаходиться під американськими санкціями, зокрема, за можливу участь в 1980-х роках в переслідуванні і стратах політв'язнів. Політик в ході передвиборної кампанії обіцяв боротися проти бідності та корупції, побудувати за чотири роки 4 млн нових будинків і створити "народний уряд заради сильного Ірану".
У 2017 році він вже намагався стати президентом, проте програв Хасану Рухані.
Нагадаємо, Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Сирії, перемогу на яких, згідно з офіційними даними, знову здобув Башар Асад.