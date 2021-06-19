В Ірані на виборах президента переміг Ібрагім Раїсі (оновлено)

Троє його конкурентів сильно відстали від нього

В Ірані на виборах президента перемагає консервативний глава судової влади країни Ібрагім Раїсі.

Про це пише Німецька хвиля з посиланням на голову виборчої комісії Джамала Орфа.

За його даними, підраховано вже 28,6 мільйона бюлетенів, і з них за Раїсі було віддано понад 17,8 мільйона.

На другому місці - Мохсен Резаї, за якого проголосували 3,3 мільйона виборців.

Право голосу в Ірані мають понад 59 мільйонів осіб, дані про явку ще не були оприлюднені.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Суперники Раїсі вже визнали свою поразку на виборах. Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф назвав Ібрагіма Раїсі новим обраним президентом країни, з яким відтепер усі повинні працювати.

Раїсі є представником консервативного крила іранського політикуму, його вважають близьким до духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Оновлення 17:11. Раїсі обраний президентом країни за підсумками виборів, пише Interfax.com.ua.

Він набрав значно більше голосів, ніж три його суперники. За Раїсі проголосували 17,9 млн осіб, це майже 62% виборців.

Троє його конкурентів сильно відстали від нього, найближчий суперник Мохсен Резаї отримав близько 3,4 млн голосів, ще двоє кандидатів – значно менше.

Явка на виборах склала 48,8%. Проголосували на виборах понад 28,9 млн осіб. Голосували іранці на 67 тисячах виборчих дільницях в містах та 75 тис. дільниць у сільській місцевості.

60-річний Раїсі з 2019 року обіймає посаду голови судової влади Ірану, до цього був генпрокурором. Він має найвище звання шиїтського духовенства.

Раїсі знаходиться під американськими санкціями, зокрема, за можливу участь в 1980-х роках в переслідуванні і стратах політв'язнів. Політик в ході передвиборної кампанії обіцяв боротися проти бідності та корупції, побудувати за чотири роки 4 млн нових будинків і створити "народний уряд заради сильного Ірану".

У 2017 році він вже намагався стати президентом, проте програв Хасану Рухані.

Нагадаємо, Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Сирії, перемогу на яких, згідно з офіційними даними, знову здобув Башар Асад.