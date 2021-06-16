На президентських виборах у Перу переміг шкільний вчитель

На президентських виборах у Перу переміг кандидат від соціалістів, колишній шкільний вчитель Педро Кастільо. Його суперник Кейко Фухіморі без доказів висунула звинувачення у фальсифікації і намагался анулювати частину голосів, пише Reuters.

"Новий час почався", - написав Кастільо у Twitter після остаточного підрахунку голосів і опублікував своє фото з лозунгом "У багатій країні більше нема бідних".

Фото: twitter.com/PedroCastilloTe

Кастільо планує підвищити податки у гірничодобувному секторі. Перу, як відомо, займає друге місце в світі за виробництвом міді. Також він хоче внести зміни до конституції.

Фухіморі на мітингу заявила, що довіряє владі, але "більше не довіряє волі народу". Партія Кастільо "Вільне Перу" заперечує шахрайство, а міжнародні наглядачі заявили, що вибори були прозорими.

Кастільо отримав 50,1% голосів, а його суперниця, донька ув'язненого експрезидента Альберто Фухіморі, має 49,8% голосів.

Інавгурація в Перу традиційно проходить 28 липня. Обраному у 2018 році президенту Мартіну Віскарра оголосили імпічмент за підозри в хабарництві, після чого в.о. глави держави став Мануель Меріно.