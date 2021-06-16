З таборів Сирії повертаються восьмеро українців, - "Радіо Свобода"

Після повернення до України родині будуть відновлювати документи громадян України, їх перевірять правоохоронні органи.

До України з Сирії повертаються восьмеро українців – одна жінка та семеро її дітей, які щонайменше з 2019 року перебували у таборі закритого типу "Родж" на північному сході Сирії.

Про це повідомляє кореспондентка “Радіо Свобода” Анжеліка Руденко.

За її інформацією, до процесу повернення жінок та дітей долучилися фахівці Головного управління розвідки, Міністерства закордонних справ – за дорученням Офісу президента України. Це стало можливим, зокрема, за підтримки влади Іракського Курдистану, яка фактично забезпечила транзитний коридор для вивезення громадян України через Ірак.

Після повернення до України родині будуть відновлювати документи громадян України, їх перевірять правоохоронні органи.

“Важливою буде адаптація жінки і дітей до нормального життя”, – повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Це другий етап евакуації громадян України на батьківщину. Наприкінці минулого року з сирійського табору були звільнені кілька українських жінок з дітьми.

За даними правозахисної організації Human Rights Watch,станом на початок квітня у таборах на північному сході Сирії незаконно утримувалися близько 40 українських жінок і дітей. Вони є серед майже 43 тисяч іноземців, пов'язаних з екстремістським збройним угрупованням "Ісламська держава", яких утримує регіональна влада Сирії.