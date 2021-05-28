Кулеба: "Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО"
Кулеба: "Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО"
"Не Кравчуку вирішувати", - Лавров відповів на пропозицію перенести переговори щодо Донбасу з Мінська
"Не Кравчуку вирішувати", - Лавров відповів на пропозицію перенести переговори щодо Донбасу з Мінська
ПриватБанк отримав нового керівника
ПриватБанк отримав нового керівника
У Києві через аварію на водогоні затопило вулицю Антоновича біля Ocean Plaza
У Києві через аварію на водогоні затопило вулицю Антоновича біля Ocean Plaza
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
Перехоплена румунськими прикордонниками "рекордна партія зброї з України" насправді прибула з Туреччини, - МВС
Перехоплена румунськими прикордонниками "рекордна партія зброї з України" насправді прибула з Туреччини, - МВС
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Росія почала блокувати рейси європейських авіакомпаній в обхід Білорусі
Росія почала блокувати рейси європейських авіакомпаній в обхід Білорусі
Лещенко про ввіз продуктів: "Італійські товари в київських кіосках – усе контрабанда"
Лещенко про ввіз продуктів: "Італійські товари в київських кіосках – усе контрабанда"
ГоловнаСвіт

На виборах президента Сирії Асад набрав 95% голосів

Країни Заходу вважають вибори нелегітимними.

На виборах президента Сирії Асад набрав 95% голосів
Фото: EPA/UPG

Президент Сирії Башар Асад переміг на виборах глави держави, набравши понад 95% голосів. Про це оголосив спікер сирійського парламенту Хаммуда Саббаг, передає агентство SANA.

За офіційними даними, за Асада проголосували 13,5 млн осіб. Його суперники - кандидат від внутрішньої опозиції Махмуд Мараї і колишній депутат від Соціалістичної партії Абдулла Шаллум Абдулла - отримали 3,3 і 1,5% голосів відповідно.

Всього у виборах брали участь 14,2 млн сирійців, явка склала 78%, повідомив спікер парламенту Сирії.

Асада обрано на ще один семирічний термін. Він займає пост президента з 2000 року. На цій посаді він змінив свого батька Хафеза Асада, який керував країною 29 років - з 1971 по 2000 рік. Цього року виповнюється 50 років з моменту його приходу до влади.

Вибори 26 травня відбувалися без участі незалежних спостерігачів. Люди змогли проголосувати лише в тих районах країни, що перебувають під контролем уряду. Багато біженців, які втекли від бойових дій у Сирії впродовж останніх років, також не змогли або не захотіли голосувати.

Напередодні виборів США, Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія оприлюднили спільну заяву, у якій назвали вибори в Сирії нелегітимними. Ці країни заявили, що голосування в Сирії - фальсифікація, організована чинним президентом Башаром Асадом.

Також ці вибори не визнала сирійська опозиція.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також