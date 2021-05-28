Президент Сирії Башар Асад переміг на виборах глави держави, набравши понад 95% голосів. Про це оголосив спікер сирійського парламенту Хаммуда Саббаг, передає агентство SANA.

За офіційними даними, за Асада проголосували 13,5 млн осіб. Його суперники - кандидат від внутрішньої опозиції Махмуд Мараї і колишній депутат від Соціалістичної партії Абдулла Шаллум Абдулла - отримали 3,3 і 1,5% голосів відповідно.

Всього у виборах брали участь 14,2 млн сирійців, явка склала 78%, повідомив спікер парламенту Сирії.

Асада обрано на ще один семирічний термін. Він займає пост президента з 2000 року. На цій посаді він змінив свого батька Хафеза Асада, який керував країною 29 років - з 1971 по 2000 рік. Цього року виповнюється 50 років з моменту його приходу до влади.

Вибори 26 травня відбувалися без участі незалежних спостерігачів. Люди змогли проголосувати лише в тих районах країни, що перебувають під контролем уряду. Багато біженців, які втекли від бойових дій у Сирії впродовж останніх років, також не змогли або не захотіли голосувати.

Напередодні виборів США, Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія оприлюднили спільну заяву, у якій назвали вибори в Сирії нелегітимними. Ці країни заявили, що голосування в Сирії - фальсифікація, організована чинним президентом Башаром Асадом.

Також ці вибори не визнала сирійська опозиція.