США розслідують можливу змову українських посадовців для допомоги Трампу, – NYT

Федеральні слідчі США розслідують, чи могли колишні та нинішні високопосадовці України використовувати експовіреного колишнього президента США Дональда Трампа, Рудольфа Джуліані, для поширення дезінформації перед виборами американського президента 2020 року. Про це пише New York Times, деталі також оприлюднив Insider.

Прокуратура Брукліна перевіряє, чи передавали посадовці хибні звинувачення у корупції щодо Джо Байдена до Джуліані.

Одним з об'єктів розслідування є позафракційний народний депутат Андрій Деркач, котрий, як відомо, перебуває під американськими санкціями. Розвідка США, за даними The Times, попереджала адміністрацію Трампа про те, що Деркач "прагне поширити дезінформацію".

Федеральні прокурори можуть висунути звинувачення в тому, що українські посадовці не дотримуються Закону про реєстрацію іноземних агентів, який вимагає розкриття інформації про зусилля щодо лобіювання від імені іноземного уряду.

Нагадаємо, на початку тижня Bloomberg писав, що федеральні прокурори Нью-Йорка вилучили дані з електронних скриньок, що, ймовірно, належать ексгенпрокурору України Юрію Луценку, ексглаві ДФС Роману Насірову та бізнесмену Олександру Левіну. Ці дії здійснені в межах розслідування проти колишнього адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані. Дії Джуліані досліджується на предмет таємного лобіювання.