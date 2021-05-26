У США в межах розслідування проти Джуліані вилучили дані з email-ів колишніх українських топчиновників, – Bloomberg

Федеральні прокурори Нью-Йорка вилучили дані з електронних скриньок, що, ймовірно, належать ексгенпрокурору України Юрію Луценку, ексглаві ДФС Роману Насірову та бізнесмену Олександру Левіну. Ці дії здійснені в межах розслідування проти колишнього адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані. Дії Джуліані досліджується на предмет таємного лобіювання, пише Bloomberg з посиланням на судову документацію.

Згідно із заявою Джозефа Бонді – адвоката близького до Трампа бізнесмена Лева Парнаса, докази, зібрані на поштах українців разом з матеріалами, вилученими ФБР у квітні під час обшуку в будинку Джуліані, швидше за все, виправдають його клієнта.

Зазначається, що обліковий запис мейлу Насірова було вилучено на початку березня минулого року, а iPhone та планшет Левіна вилучили у лютому та березні 2020. Жодному з українців не інкримінують якесь правопорушення.

Прессекретарка Луценка в коментарі виданню зазначила, що він повністю співпрацює із американськими правоохоронцями. Reuters також пише, що ексгенпрокурор повідомив журналістам, що він "не спілкувався з Джуліані ні по телефону, ні поштою".

Джуліані, Парнас та Ігор Фурман були залучені до намагань знайти компромат на тоді ще тільки суперника Трампа Джо Байдена.

Нагадаємо, що восени минулого року американське ЗМІ з посиланням на джерела повідомило, що адвоката Трампа Рудольфа Джуліані нібито використовували російські агенти під час його візиту в Україну у 2019 році.

Одним зі співбесідників Джуліані під час перебування в Україні був нардеп Андрій Деркач. Також адвокат Трампа зустрічався з народним депутатом Олександром Дубінським.