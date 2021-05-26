Протасевич на відео розповів про своє місцеперебування та "співпрацю зі слідством"
Протасевич на відео розповів про своє місцеперебування та "співпрацю зі слідством"
Лукашенко перетворює Білорусь на Чечню
Лукашенко перетворює Білорусь на Чечню
Плацкартний квиток для Лукашенка
Плацкартний квиток для Лукашенка
Віктор Ляшко: "Неможливо провести вакцинальну кампанію без вакцин"
Віктор Ляшко: "Неможливо провести вакцинальну кампанію без вакцин"
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про територіальну оборону та рух опору (оновлено)
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про територіальну оборону та рух опору (оновлено)
У Севастополі замість фільму з Поклонською показали стрічку про героїв АТО
У Севастополі замість фільму з Поклонською показали стрічку про героїв АТО
Ректор КНУ ім. Шевченка закликав вчену раду позбавити Лукашенка звання почесного доктора
Ректор КНУ ім. Шевченка закликав вчену раду позбавити Лукашенка звання почесного доктора
Влада Білорусі взяла в заручники родича журналістки "Белсату", щоб змусити її повернутися в країну
Влада Білорусі взяла в заручники родича журналістки "Белсату", щоб змусити її повернутися в країну
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
ГоловнаСвіт

У США в межах розслідування проти Джуліані вилучили дані з email-ів колишніх українських топчиновників, – Bloomberg

Укранцям нічого не інкримінують. 

У США в межах розслідування проти Джуліані вилучили дані з email-ів колишніх українських топчиновників, – Bloomberg
Рудольф Джуліані
Фото: EPA/UPG

Федеральні прокурори Нью-Йорка вилучили дані з електронних скриньок, що, ймовірно, належать ексгенпрокурору України Юрію Луценку, ексглаві ДФС Роману Насірову та бізнесмену Олександру Левіну. Ці дії здійснені в межах розслідування проти колишнього адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані. Дії Джуліані досліджується на предмет таємного лобіювання, пише Bloomberg з посиланням на судову документацію. 

Згідно із заявою Джозефа Бонді – адвоката близького до Трампа бізнесмена Лева Парнаса, докази, зібрані на поштах українців разом з матеріалами, вилученими ФБР у квітні під час обшуку в будинку Джуліані, швидше за все, виправдають його клієнта. 

Зазначається, що обліковий запис мейлу Насірова було вилучено на початку березня минулого року, а iPhone та планшет Левіна вилучили у лютому та березні 2020. Жодному з українців не інкримінують якесь правопорушення. 

Прессекретарка Луценка в коментарі виданню зазначила, що він повністю співпрацює із американськими правоохоронцями. Reuters також пише, що ексгенпрокурор повідомив журналістам, що він "не спілкувався з Джуліані ні по телефону, ні поштою". 

Джуліані, Парнас та Ігор Фурман були залучені до намагань знайти компромат на тоді ще тільки суперника Трампа Джо Байдена. 

Нагадаємо, що восени минулого року американське ЗМІ з посиланням на джерела повідомило, що адвоката Трампа Рудольфа Джуліані нібито використовували російські агенти під час його візиту в Україну у 2019 році. 

Одним зі співбесідників Джуліані під час перебування в Україні був нардеп Андрій Деркач. Також адвокат Трампа зустрічався з народним депутатом Олександром Дубінським. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також