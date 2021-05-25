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Байден на саміті обговорить з Путіним Україну та Білорусь

Під час зустрічі сторони приділять багато часу стратегічній стабільності.

Байден на саміті обговорить з Путіним Україну та Білорусь
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден розраховує обговорити на саміті з президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію навколо подій в Україні та Білорусі, а також тему стратегічної стабільності.

Про це заявила у вівторок на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Ми очікуємо, що вони приділять багато часу стратегічній стабільності", - сказала вона.

"Президент США також порушить тему України, відзначивши підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України, він також планує обговорити Білорусь і висловити наше сильне занепокоєння подіями там", - додала Псакі.

Нагадаємо, президенти Сполучених Штатів Джо Байден і Росії Володимир Путін зустрінуться 16 червня в Женеві

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