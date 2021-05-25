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Макрон вважає, що посилення санкцій проти РФ за створення “заморожених” конфліктів більше не діє

За словами президента Франції, на сьогодні можливості для нових санкцій проти РФ закінчуються.

Макрон вважає, що посилення санкцій проти РФ за створення “заморожених” конфліктів більше не діє
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що політика посилення санкцій проти Росії у відповідь на створення “заморожених” конфліктів більше не є ефективною.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками саміту ЄС, повідомляє Bloomberg.

"У тому, що стосується Росії, посилення санкцій у відповідь на "заморожені" конфлікти більше не є ефективною політикою", - сказав Макрон.

За його словами, на сьогодні можливості для нових санкцій проти РФ закінчуються.

Відповідаючи на питання журналістів щодо ефективності європейської санкційної політики, президент Франції запропонував журналістам самим назвати заходи, які можуть бути більш дієвими.

"Не очевидно, що ще можна зробити… Ви самі не знаєте, що сказати - в цьому випадку ми починаємо збройний конфлікт? Ми повністю перериваємо відносини? Ми це вже зробили. Ми йдемо далі, але куди?" - сказав президент Франції.

Макрон привітав нові санкції Європейського Союзу проти Білорусі, визнавши, що цих заходів може бути недостатньо. Разом з тим він закликав подумати і про те, як іще можна було б вирішувати проблеми.

Нагадаємо, сьогодні учасники саміту Євросоюзу прийняли рішення розширити економічні санкції проти Білорусі. У "чорний" список включені білоруські політики і організації, а також президент країни Олександр Лукашенко.

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