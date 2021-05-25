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Будівництво вагонів в Україні знизилося втричі через імпорт вживаних вагонів з РФ, - ФРУ

За рік в Україні закрилися п'ять вагонобудівних заводів.

Будівництво вагонів в Україні знизилося втричі через імпорт вживаних вагонів з РФ, - ФРУ
Крюковский вагоностроительный завод
Фото: КВСЗ

Впродовж останніх років в Україні було введено 20 тисяч списаних в Російській Федерації вагонів з вичерпаним терміном експлуатації. Імпорт старих вагонів з РФ призвів до зниження виробництва українських вагонобудівних підприємств втричі. Про це заявив гендиректор Федерації роботодавців України (ФРУ) Руслан Іллічов у колонці на ЦТС.

За словами Іллічова, кількість вагонобудівних заводів в Україні знизилася з 12 в 2019 році до 7 в 2020 році. При цьому, в 2011-2012 роках в Україні вироблялося близько 50 тисяч вагонів на рік, частина з яких експортувалася в РФ.

"З огляду на досить потужний сектор залізничних перевезень в Україні, другий за розмірами серед країн колишнього СРСР, саме внутрішній ринок міг би стати потужним джерелом для розвитку вітчизняного вагонобудування", - пише Іллічов.

У 2018 і 2019 році, переважно для внутрішнього ринку, було вироблено 11,5 і 10,6 тис. вагонів відповідно.

"Але замість того, щоб реалізовувати комплексну модель забезпечення України залізничним транспортом з використанням можливостей вітчизняних підприємств, ми побачили, що протягом останніх декількох років в Україну було завезено з РФ 20 000 списаних вагонів", - пише глава ФРУ.

За його словами, близько тисячі вагонів було ввезено в Україну після введення ембарго в 2019 році. У ФРУ закликають Мінінфраструктури довести до кінця прийняття Програми оновлення вантажного рухомого складу, яка була анонсована ще в березні 2020 року.

Ця програма повинна передбачити щорічне виведення з експлуатації старих вагонів в обсязі не менше 12-15 тисяч одиниць з одночасною заміною новим, в тому числі інноваційним, рухомим складом (не менше 25% починаючи з 2021 щорічно, з поступовим нарощуванням частки інноваційних вагонів в загальному обсязі ). Реалізація такої Програми, за підрахунками ФРУ, забезпечить: надходження до бюджетів всіх рівнів в розмірі 31 млрд грн; приріст ВВП на 2,3%, з урахуванням мультиплікаційного ефекту - на 8%; близько 15 тис. робочих місць в вагонобудуванні і більше 30 тис. робочих місць в суміжних галузях.

Як повідомлялося раніше, в травні 2019 року Кабмін прийняв постанову №535 про заборону ввезення на територію України б/у вагонів з РФ.

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