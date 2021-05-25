Земельна реформа вийшла на фінішну пряму, - Кирило Тимошенко

Виступаючи під час Всеукраїнського форуму “Україна - 30. Земля”, заступник керівника Офісу президента та координатор програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво” Кирило Тимошенко заявив, що земельна реформа в Україні уже виходить на фінішну пряму.

Важливим етапом для цього стало, зокрема, підписання головою держави закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» № 1423-IX (законопроєкт № 2194), який Верховна Рада ухвалила 28 квітня.

Згідно з цим законом, комунальною власністю громад стають усі державні землі за межами населених пунктів, крім земель під об'єктами державної власності, і громади самостійно можуть розпоряджатися ними. А відомості із землеустрою набувають статусу публічних, відкритих та загальнодоступних даних.

“Зараз земельна реформа пішла з великою швидкістю, аби запрацював ринок землі”, - сказав Тимошенко.

При цьому, підкреслив він, для громад земельна реформа – це не лише можливості, але й відповідальність "за те, що буде на землі у цій громаді і хто буде нею управляти".

Тимошенко також додав, що земельна реформа створює для громад більші можливості із розбудови соціальної інфраструктури, в тому числі у рамках програми "Велике будівництво".