"Аграрний" заступник міністра економіки перейшов у Мінагрополітики

Кабінет міністрів призначив першим заступником міністра аграрної політики і продовольства Тараса Висоцького, який досі був заступником міністра економіки і відповідав за аграрну політику.

Про це повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.

Мінагрополітики знаходиться в процесі відновлення після того, як у 2019 році його було ліквідовано і приєднано до Мінекономіки.

До призначення Висоцького в керівництві Мінагрополітики було тільки дві людини: міністр Роман Лещенко та державний секретар Катерина Авраменко.

Тарас Висоцький - колишній експерт та директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

У 2019 році його було призначено на посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, на якій він координував формування та реалізацію державної аграрної політики.