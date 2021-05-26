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Розформовану після бунту одеську колонію №51 виставили на приватизацію за 223 млн гривень

В'язниця не працює з 2019 року.

Фото: privatization.gov.ua

Фонд державного майна виставив на продаж майно Південної виправної колонії (№51), яка не працює з 2019 року.

Про це повідомила пресслужба ФДМ.

Об'єкт складається з інженерних мереж та будівель загальною площею 52 473,8 кв. м, які розташовані на земельній ділянці 5,98 га. Стартова ціна об’єкту складатиме 223,25 мільйонів гривень, а перша спроба продати його відбудеться 25 червня.

Установа виконання покарань на вулиці Люстдорфська дорога, 9 не функціонує з червня 2019 року після того, як там стався бунт в'язнів. Відтоді територія занепадає, а держава щороку витрачає на її утримання більше 18 мільйонів гривень.

"Приватизація цього масштабного об'єкта дозволить залучити кошти на розбудову нової в'язничної інфраструктури європейського типу, а також створити в Одесі новий сучасний простір", - йдеться в повідомленні.

Одеська колонія №51 стала третьою в'язницею, яку виставили на продаж, але на жодну з них поки що не знайшлося покупця.

На продаж виставлено також Ірпінський виправний центр (№132) в селищі Коцюбинське (яке є анклавом Київської області в Києві) і Львівську виправну колонію (№48).

Усього в рамках приватизації в'язниць планується виставити на аукціони майно 35 виправних закладів, які перебувають в "законсервованому" стані і не використовуються за призначенням.

Утримувати закриті установи, які не виконують своєї функції, державі невигідно, оскільки це мільйони гривень видатків щороку.

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