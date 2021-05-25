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Шмигаль спрогнозував зростання цін на землю на 100% за три-п'ять років

Уряд обіцяє, що землевласники виграють від відкриття ринку.

Шмигаль спрогнозував зростання цін на землю на 100% за три-п'ять років
Фото: Всеукраїнський форум Україна 30

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що за три-п'ять років після відкриття ринку землі її вартість виросте щонайменше на 100%.

Про це він сказав під час свого виступу на форумі "Україна 30. Земля"

"В першу чергу від реформи виграють українські землевласники - близько 7 млн українців, які мають у власності земельні ділянки. В останні 20 років землевласники не могли законно продати свої землі, а також не отримували справедливу вартість оренди, яка в Україні в декілька разів нижча, ніж у сусідніх країнах", - сказав Шмигаль.

"Відкриття ринку землі спричинить зростання ціни на землю щонайменше вдвічі протягом перших 3-5 років. Такі наші оцінки, такі оцінки експертів", - спрогнозував прем'єр.

Нагадаємо, що у березні 2020 року Верховна Рада прийняла закон про ринок землі. Він передбачає скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 липня 2021 року.

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