Шмигаль спрогнозував зростання цін на землю на 100% за три-п'ять років

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що за три-п'ять років після відкриття ринку землі її вартість виросте щонайменше на 100%.

Про це він сказав під час свого виступу на форумі "Україна 30. Земля".

"В першу чергу від реформи виграють українські землевласники - близько 7 млн українців, які мають у власності земельні ділянки. В останні 20 років землевласники не могли законно продати свої землі, а також не отримували справедливу вартість оренди, яка в Україні в декілька разів нижча, ніж у сусідніх країнах", - сказав Шмигаль.

"Відкриття ринку землі спричинить зростання ціни на землю щонайменше вдвічі протягом перших 3-5 років. Такі наші оцінки, такі оцінки експертів", - спрогнозував прем'єр.

Нагадаємо, що у березні 2020 року Верховна Рада прийняла закон про ринок землі. Він передбачає скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 липня 2021 року.