"Укроборонпром" замовив у КШЕ дослідження за 1,7 млн за день до призначення її президента Милованова в наглядову раду концерну

Підприємство "Спецтехноекспорт" (входить до концерну "Укроборонпром") 20 травня замовило у ТОВ "Київська школа економіки та менеджменту" послуги проведення ринкових досліджень вартістю 1,68 млн грн.

Про це повідомило видання "Наші гроші" з посиланням на дані "Прозорро".

Жодних даних про предмет досліджень у звіті не оприлюднено. Лише вказаний строк надання послуг – до 1 жовтня 2021 року.

Аванс у розмірі 30% мають виплатити протягом трьох банківських днів після підписання договору, а решту 70% вартості – протягом п’яти банківських днів після надання послуг.

Інші деталі замовлення в звіті не повідомляються.

Замовлення зроблено за день до того, як президент України Володимир Зеленський указом від 21 травня увів до складу наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофія Милованова, який є президентом Київської школи економіки.

Директором ТОВ "Київська школа економіки та менеджменту" є Віталій Гордуз, фінансовий директор університету "КШЕ".