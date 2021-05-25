"Укроборонпром" замовив у КШЕ дослідження за 1,7 млн за день до призначення її президента Милованова в наглядову раду концерну

Підприємство "Спецтехноекспорт" (входить до концерну "Укроборонпром") 20 травня замовило у ТОВ "Київська школа економіки та менеджменту" послуги проведення ринкових досліджень вартістю 1,68 млн грн.
Про це повідомило видання "Наші гроші" з посиланням на дані "Прозорро".
Жодних даних про предмет досліджень у звіті не оприлюднено. Лише вказаний строк надання послуг – до 1 жовтня 2021 року.
Аванс у розмірі 30% мають виплатити протягом трьох банківських днів після підписання договору, а решту 70% вартості – протягом п’яти банківських днів після надання послуг.
Інші деталі замовлення в звіті не повідомляються.
Замовлення зроблено за день до того, як президент України Володимир Зеленський указом від 21 травня увів до складу наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофія Милованова, який є президентом Київської школи економіки.
Директором ТОВ "Київська школа економіки та менеджменту" є Віталій Гордуз, фінансовий директор університету "КШЕ".