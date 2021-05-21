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"Укроборонпром" здобув перемогу в суді над російською корпорацією "МіГ"

Судовий спір стосувався вимоги  повернути кошти, сплачені Росією на підставі контракту 2013 року.

"Укроборонпром" здобув перемогу в суді над російською корпорацією "МіГ"
Фото: ukroboronprom.com.ua

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду України ухвалив остаточне рішення на користь ДП "Красилівський агрегатний завод", який входить до складу "Укроборонпрому", в справі проти Російської літакобудівної корпорації "МіГ".

Про це повідомила пресслужба держконцерну.

Судовий спір стосувався вимоги "МіГ"  повернути кошти, сплачені на підставі контракту 2013 року за замовлену і виготовлену в Україні продукцію військового призначення. Її постачання стало неможливе через російську агресію проти України та запроваджені санкції.

Спір розглядався понад два роки та завершився перемогою "Укроборонпрому" та Красилівського агрегатного заводу.

"Верховний Суд підтвердив, що запроваджені Україною санкції проти корпорації "МіГ" унеможливлюють повернення отриманих коштів. З боку "Укроборонпрому" справу в суді супроводжували начальник управління юридичної підтримки Євгенія Федюшкіна та головний спеціаліст з правових питань управління правової експертизи Тимур Божков", - зазначили в "Укроборонпромі".

"МіГ" входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації, 100% акцій якої належить уряду Російської Федерації. Є одним із найбільших підприємств російського оборонно-промислового комплексу, яке виконує повний цикл робіт з виробництва, ремонту та модернізації винищувальної авіації, зокрема літаків МіГ-29 та їх модернізованих версій.

Нагадаємо, у квітні 2019 року російський "МіГ" в українському суді домігся стягнення 5 млн гривень із підприємства "Красилівський агрегатний завод".

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