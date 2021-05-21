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​На Прикарпатті КамАЗ-лісовоз впав у річку, загинули двоє людей

Ще одного пасажира госпіталізували.

У Калуському районі Івано-Франківської області вунаслідок падіння вантажівки в річку загинули двоє осіб, ще одна людина - травмована.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Фото: facebook.com/frankivsk.police

У четвер, 20 травня, близько 22:09 в селі Шевченкове, Вигодської ТГ із моста впав у річку вантажний автомобіль-лісовоз, у салоні якого знаходилось троє людей. На місце події  прибули поліцейські, рятувальники та медики. Тіла двох загиблих знайшли і витягли рятувальники, ще один чоловік отримав травми, йому медики надали допомогу.

За попередньою інформацією правоохоронці встановили, що загиблі - водій 1979 р.н., мешканець села Лолин та пасажир 1994 р.н, мешканець села Підліски. Ще одного пасажира 1991 р.н. госпіталізували в медичний заклад.

Причину аварії встановить розслідування. Попередньо: водій не впорався з керуванням і "КамАЗ" з моста впав у річку.

На місці продовжують працювати слідчі та криміналісти.

Фото: facebook.com/frankivsk.police

Нагадаємо, у вівторок, 18 травня, на трасі "Київ-Чоп" на Львівщині сталося зіткнення трьох автомобілів: Renault Kangoo з автовозом Scania та автомобілем  Chevrolet Cruze. В результаті ДТП загинули дві людини.

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