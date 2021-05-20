Зеленський назвав ситуацію на Донбасі одним з найскладніших конфліктів у світі і заявив про можливість референдуму

Президент Володимир Зеленський назвав ситуацію на Донбасі одним з найскладніших світових конфліктів, в якому від України мало що залежить.

Про це він сказав на пресконференції в четвер, 20 травня.

"Наш кейс - один із найскладніших, його не можна порівнювати зі світовими", - сказав президент.

Ситуація, в якій опинилася держава, нагадує Зеленському шахову партію, в якій Україна грає білими, але від початку мала тільки половину фігур.

"І 99% залежить від Російської Федерації. Я не знаю, чи можуть вони цим пишатись. Питання про заморозку конфлікту - це той 1%, за який зачепився я. І я ним живу, іду вперед", - сказав він, попутно похваливши голову свого Офісу Андрія Єрмака. На думку Зеленського, Єрмак повністю пожертвував своєю репутацією заради мирного врегулювання.

"Ми чіпаємося за цей відсоток, щоб не заморозити конфлікт. Бо заморозити простіше. В цьому не буде зради, це буде нормально політично: "Ну, не вийшло, багато країн так живуть", - сказав президент.

Він повідомив також, що ситуація на Донбасі може стати одним із перших питань, яке винесуть на всеукраїнський референдум.

"Вважаю, це має бути найголовніше питання, яке в нас сьогодні є — ситуація на Донбасі. Я впевнений, що через деякий час, тому що в нас декілька планів - А, В, С - щодо припинення війни і повернення наших тимчасово окупованих територій і людей, ми представимо на розсуд суспільства саме референдум з такою тематикою. Це один із планів, якщо не спрацює інший", - сказав Зеленський.