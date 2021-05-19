На станції Київського метрополітену "Університет" троє молодих чоловіків вийняли дефібрилятор з боксу без потреби та відкрили електроди. Останні тепер підлягають заміні.

Фото: facebook.com/kyivmetro

Про це інформує пресслужба КП "Київський метрополітен".

Повідомляється, що на станціях "Академмістечко" та "Хрещатик" також пошкоджені кришки боксів дефібриляторів. А на станції "Арсенальна" обладнання нещодавно намагався викрасти безхатько.

Фото: facebook.com/kyivmetro

Нагадаємо, на початку березня дефібрилятори та аптечки встановили на 19 станціях, зокрема на "Палаці спорту". Зробили це у межах проєкту "РеаніМетро". Загалом Київський міський центр громадського здоров'я закупив 52 дефібрилятори (по одному на кожну станцію) та передав на баланс КП у 2020 році.

22 березня у київському метро завдяки дефібрилятору врятували життя 56-річному пасажирові.