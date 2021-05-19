Окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Протягом минулої доби, 18 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Зокрема, неподалік Пісків ворог двічі відкривав вогонь із підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля населених пунктів Світлодарськ та Зайцеве окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Красногорівки противник здійснив обстріл з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з підствольних гранатометів.

Бойових втрат серед українських захисників немає. На обстріли російсько-окупаційних військ військові відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку 19 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, українська сторона СЦКК повідомила про використання окупантами практики ведення провокаційного вогню з житлових кварталів населених пунктів на тимчасово окупованій території України.