Під час візиту на КПВВ "Станиця Луганська" прем’єрка Кая Каллас разом із віцепрем’єром Резніковим та головою Луганської ОДА висадили три саджанці ялівця.

Естонія хоче придбати близько 70 тис. саджанців для відновлення лісів Луганщини після пожеж.

Про це заявила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, яка разом із віцепрем’єр-міністром України Олексієм Резніковим перебувають з візитом на Луганщині.

Під час візиту на КПВВ "Станиця Луганська" пані Каллас оголосила про наміри Естонії допомогти Луганській області у реновації лісів після пожеж.

"Символічно, під час перебування на КПВВ пані прем’єрка Кая Каллас, віцепрем’єр Олексій Резніков та голова Луганської ОДА-ВЦА Сергій Гайдай висадили три саджанці ялівця", - повідомили в Мінреінтеграції.

Фото: minre.gov.ua

Фото: minre.gov.ua

Нагадаємо, 14 травня комісія ТЕБ та НС затвердила заходи щодо запобігання лісовим пожежам у Луганській та Донецькій областях.

У лютому ДБР відзвітувало про розслідування резонансних пожеж на Одещині, Луганщині та в Харкові.