Естонія хоче придбати близько 70 тис. саджанців для відновлення лісів Луганщини після пожеж.
Про це заявила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, яка разом із віцепрем’єр-міністром України Олексієм Резніковим перебувають з візитом на Луганщині.
Під час візиту на КПВВ "Станиця Луганська" пані Каллас оголосила про наміри Естонії допомогти Луганській області у реновації лісів після пожеж.
"Символічно, під час перебування на КПВВ пані прем’єрка Кая Каллас, віцепрем’єр Олексій Резніков та голова Луганської ОДА-ВЦА Сергій Гайдай висадили три саджанці ялівця", - повідомили в Мінреінтеграції.
Нагадаємо, 14 травня комісія ТЕБ та НС затвердила заходи щодо запобігання лісовим пожежам у Луганській та Донецькій областях.
У лютому ДБР відзвітувало про розслідування резонансних пожеж на Одещині, Луганщині та в Харкові.