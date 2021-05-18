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Британський патрульний корабель зайшов у порт Одеси

За попередньою інформацією, він пробуде тут до 4 червня.

Британський патрульний корабель HMS Trent P224 вранці 18 травня прибув до одеського порту. О 10:30 він пришвартувався до 15-го причалу гавані, передає "Думская".

Фото: Думская

Корабель увійшов у Чорне море вдень 16 травня у відповідь на ескалацію напруженості в азово-чорноморському регіоні. За попередньою інформацією, він пробуде тут до 4 червня.

За повідомленням Міноборони, під час візиту цього корабля в Україну планується проведення на його борту спільних з українськими військовими моряками тренувань, а також проведення спільного тренування в морі типу PASSEX.

HMS Trent належить до типу River II. Це один з новітніх кораблів британського флоту. Його введено до складу ВМС у серпні 2020 року. Довжина корабля 90 метрів, ширина 13, осадка - 3,8 метра. Водотоннажність понад 2 тисячі тонн, максимальна швидкість - 25 вузлів.

Фото: Думская

Фото: Думская

Екіпаж - 60 моряків. Озброєння складається з 30-мм артустановки DS30B, 30-мм установки ППО Mark 44 Bushmaster II, двох 7,62-мм кулеметів тощо. Вертолітний майданчик може прийняти вертоліт типу "Мерлін".

З квітня 2021 року патрульний корабель базується в британському порту Гібралтар і виконує завдання в Середземному морі і Гвінейській затоці.

Основне призначення корабля - боротьба з тероризмом, піратством і операції із запобігання контрабанді.

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