На станції метро "Арсенальна" в Києві пасажир кинувся під поїзд.

Про це повідомила пресслужба КП "Київський метрополітен".

Фото: ДСНС

"На станції "Арсенальна" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота", - йдеться в повідомленні, яке з'явилося в соціальних мережах метро близько 12:40. Пізніше метрополітен уточнив, що чоловік намагався здійснити самогубство.

У зв'язку з падінням пасажира рух поїздів на "червоній" лінії, де знаходиться "Арсенальна", спочатку тимчасово зупинили, а потім відновили в обмеженому режимі.

Поїзди пустили від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик", а також від станції "Дарниця" до станції "Лісова".

"Арсенальну", "Дніпро", "Гідропарк" і "Лівобережну" довелося тимчасово закрити для пасажирів.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Близько 13:45 рух поїздів відновили у звичайному режимі.

Чоловіка, який потрапив під поїзд, госпіталізували. Рятувальники, що прибули на місце, вивільнили його з-під поїзда, зафіксували на ношах та передали медикам.

Нагадаємо, що кілька днів тому на станції метро "Лісова" у Києві жінка народила дитину.