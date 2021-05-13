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На станції київського метро "Лісова" жінка народила дитину

До приїзду лікарів поліцейські та "небайдужа громадянка" перебували біля молодої мами та немовляти.

На станції київського метро "Лісова" жінка народила дитину
Фото: kyiv.npu.gov.ua

У підземному переході на станції київського метро "Лісова" 23-річна киянка народила дитину.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Києва.

"Учора ввечері приблизно о 20:00 поліцейські, які несли службу на станції метро "Лісова", почули крики про допомогу. Правоохоронці миттєво зреагували та виявили на підлозі в підземному переході жінку з немовлям. Працівники поліції принесли жінці ковдру, воду, необхідні речі гігієни та викликали лікарів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до приїзду лікарів поліцейські та "небайдужа громадянка" постійно перебували біля молодої мами та стежили за її станом і новонародженим.

Наразі і породілля, і її дитина перебувають у лікарні. Вони почуваються добре.

Нагадаємо, раніше пасажирка електрички народила дитину на платформі станції "Дарниця" в Києві. Пологи приймали чергова по станції і один із пасажирів.

У лютому українка прийняла пологи на борту літака Доха-Бангкок.

А пізніше в Києві лікар "приймав" пологи по Skype, бо жінка вирішила народжувати вдома.

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