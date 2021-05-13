Окупанти вісім разів відкривали вогонь на Донбасі і пошкодили автомобіль розмінування ЗСУ

Протягом минулої доби, 12 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Катеринівки - ще й з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Гнутове ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів. У передмісті Водяного окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки з підствольних гранатометів. У районі селища Верхньоторецьке найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Неподалік селища Мирне противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено автомобіль групи розмінування. На щастя, ніхто не постраждав.

На обстріли окупантів українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Станом на 7 годину ранку, 13 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 11 травня на окупованій Донеччині УАЗ із п’яними бойовиками підірвався на власній протитанковій міні.