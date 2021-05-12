Слідчі дії проходять у рамках провадження про ухилення від сплати податків під час ремонту доріг на суму понад 18 млн гривень.

Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС у м. Києві проводить обшуки в комунальній корпорації "Київавтодор" в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення ремонту доріг на суму понад 18 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, приватна компанія - регулярний переможець тендерів на проведення робіт на загальну суму понад 1, 9 млрд гривень - здійснювала роботи по ремонту дорожнього покриття столиці.

"При цьому вказана підрядна організація, діючи у змові з службовими особами КК «Київавтодор», зазначала у фінансовій документації реквізити підприємств із ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт", - йдеться у повідомленні.

Під час проведених напередодні обшуків у підрядних організацій, задіяних в протиправній схемі, були виявлені та вилучені первинні документи, готівкові кошти на суму понад 7 млн гривень, комп’ютерна техніка та печатки підприємств.

Зазначається, що сьогоднішні обшуки в "Київавтодорі" проводяться обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень. Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 212 КК України.

Корпорація "Київавтодор" входить до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Нагадаємо, 11 травня обшуки відбулися в комунальному підприємстві "Київзеленбуд", а 12 травня - в офісі комунального підприємства "Спецжитлофонд", а також - у земельному департаменті КМДА.