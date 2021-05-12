Медведчук відреагував на обшуки та підозру у держзраді

Голова Політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук запевняє, що перебуває в Україні і не збирається ховатися від слідства.

Про це йдеться у заяві політика, оприлюдненій на сайті ОПЗЖ.

“Заявляю, що я перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя. Я і далі буду брати участь в законних слідчих діях і домагатися справедливості як для себе, так і для всіх українських виборців, які довірили мені високе звання народного депутата України”, - йдеться у заяві.

Медведчук стверджує, що в результаті обшуків, проведених в його помешканні, правоохоронці “нічого протизаконного не виявили”. Справжньою метою проведення слідчих дій, на його думку, було вручення йому підозри в державній зраді.

Проведені слідчі дії Медведчук назвав “політичною розправою” за свою “принципову політичну позицію”.

Нагадаємо, сьогодні генпрокурорка підписала підозри Тарасу Козаку та Віктору Медведчуку. Їм інкримінують статті за державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів. Тим часом у будинку Медведчука і його офісах проходять обшуки. За даними ЗМІ, охоронці нардепа не дають слідчим вручити йому підозру і запевняють, що його вдома немає.

Медведчук та Козак, крім державної зради, підозрюються у замаху на розкрадання природних ресурсів. Зокрема, афільована з ними компанія перереєструвалася після окупації Криму як російська, щоб платити в Росію податки. Ця компанія, своєю чергою, мала дозвіл на видобуток корисних копалин з газового родовища "Глибока".