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Прокуратура Києва провела обшуки в офісах Київзеленбуду

Слідство підозрює фігурантів в ухиленні від сплати податків на суму понад 30 млн грн.

Прокуратура Києва провела обшуки в офісах Київзеленбуду

Фото: Надія Максимець

Київська прокуратура спільно з ГУ ДФС в місті Києві провела обшуки в об’єднанні Київзеленбуд, а також в офісах підрядних організацій в рамках справи за фактом ухилення від сплати податків на суму понад 30 млн грн.

Про це у Facebook повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

“Правоохоронні органи викрили схему ухилення від сплати податків на суму понад 30 млн грн під час розрахунків з підрядними фірмами, які проводили роботи з реконструкції столичних парків Наталка, Совки, Веселка, Куренівський та інших”,- повідомила Максимець.

Так, за версією слідства, підрядники, діючи у змові з службовими особами КО «Київзеленбуд», відображали у фінансовій документації реквізити фіктивних підприємств, начебто залучених до виконання субпідрядних робіт.

Фото: Надія Максимець

За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України, в межах якого 11 травня за адресами проживання організаторів схеми, в офісних приміщеннях Київзеленбуд та підрядних підприємств, розпочато обшуки з метою виявлення первинних фінансових документів. Слідчі дії наразі тривають.

Нагадаємо, у будинку проросійського політика Віктора Медведчука по вулиці Монтажників в Києві сьогодні були проведені обшуки.

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