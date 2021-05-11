Всього в Україні вже сім скульптур із серії Малюки.

До Дня Києва, 28 травня, у парку Муромець офіційно представлять нову скульптуру - Малюка-серфінгіста.

Про це повідомив автор фігури, скульптор Володимир Журавель, передають "Дарницькі вісті".

Скульпутуру вже встановили у парку, тепер вона чекатиме на офіційне відкриття. Журавель розповів, що цей Малюк став продовженням його серії скульптур - всього в Україні вже іх сім.

"Цей Малюк-серфер став продовженням цілої серії Малюків. Малюки сприймаються як родоначальники цілих епох та напрямків в розвитку України. Наприклад, брати Кий, Щек, Хорив і сестра їх Либідь, стали родоначальниками міста Києва" - зазначив він.

Також автор розповів, що ця скульптура символізує "початок українського річкового серфінгу", а також, що це - "символ життя і вічної дитини".

Фото: facebook.com/volodymyr.zhuravel

Робота над Малюком тривала чотири місяці, а важить він - 108 кілограмів. Скульптуру виконано за технологією 3-D друку, як і пам’ятник Іллі Муромцю в цьому ж парку. Автор додає, що всі частини скульптури скручені і забетоновані, тому вкрасти її начебто буде складно.

Нагадаємо, "дитячий" пам'ятник засновникам Києва відкрили на Поштовій площі у травні 2017 року.