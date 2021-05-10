​В Одесі п’яний водій влаштував перегони з поліцією і пошкодив дев'ять авто

Автівка порушника пошкодилася настільки, що вже не могла рухатись далі.

В Одесі патрульні затримали п'яного водія, який керував автомобілем без посвідчення та пошкодив дев'ять автівок, намагаючись утекти від правоохоронців.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Сьогодні вночі увагу інспекторів привернув автомобіль Toyota, який порушив правила дорожнього руху на вулиці Семена Палія. За допомогою гучномовця та спеціальних сигналів патрульні вимагали зупинити транспортний засіб, проте водій збільшив швидкість та намагався втекти. Під час переслідування, на вулиці Академіка Бочарова порушник здійснив зіткнення з 9 автівками, які були припарковані на краю дороги. В результаті останнього зіткнення, автівка порушника пошкодилася настільки, що вже не могла рухатись далі", - йдеться у повідомленні.

Патрульні затримали водія. Спілкуючись з порушником, правоохоронці помітили у нього явні ознаки сп'яніння. Також, з'ясувалось, що громадянин ніколи не отримував водійського посвідчення.

Порушник пройшов огляд на стан сп'яніння за допомогою приладу Drager, результат склав 1,23 проміле.

На водія склали адміністративні матеріали за ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КпАП, ст. 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП, ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП та за ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) КУпАП.

Загалом протягом ночі патрульні виявили 18 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння.

Нагадаємо, з початку року у "п’яних ДТП" загинуло 14 українців. Керування авто у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння стало причиною понад 1 тис. автопригод.

З 17 березня в Україні почали діяти нові штрафи за порушення ПДР і посилилась відповідальність за керуванням авто у нетверезому стані. Тепер мінімальне покарання для водіїв, що сідають за кермо у стані сп’яніння, – 17 тис. грн (раніше 10,2 тис. грн). А якщо водія двічі зловили п’яним упродовж одного року, то його позбавлять прав на 10 років зі штрафом 51 тис. грн або ж арештують на 15 діб з конфіскацією автомобіля.