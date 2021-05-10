Завтра відновлять проведення форумів "Україна 30"

З 11 по 13 травня пройде форум "Україна 30", присвячений питанням безпеки. Будуть обговорювати теми національної безпеки України на тлі посилення військової присутності північного сусіда на кордонах України, повідомили на сайті форуму.

Проведення заходів цього формату було зупинене на час дії посилених карантинних обемежень у Києві.

Завтрашній форум відкриє президент України, також виступатимуть секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Андрій Таран, голова МВС Арсен Аваков, віецпрем'єр Олексій Резніков, голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков.

Окремий блок присвятять питанню інтеграції України в НАТО.

Фото: Україна 30

"Як Держава дбає про безпеку сьогодні та якою вона буде за кілька років, якими є і повинні стати Українська армія, Національна гвардія, Служба безпеки, Національна поліція, Державна прикордонна служба, що зроблено у сфері інформаційної безпеки, розвитку оборонно-промислового комплексу, які реформи Україна буде проводити та до яких кроків вдаватиметься заради членства в НАТО, – про все це перші особи держави, посадовці, вітчизняні та міжнародні експерти, представники громадськості та дипломатичного корпусу говоритимуть 11 – 13 травня 2021 року під час Всеукраїнського форуму “Україна 30. Безпека країни”", – йдеться у анонсі форуму.

Нагадаємо, що перший форум формату "Україна 30" відбувся у лютому. Загалом було заплановано 30 таких форумів – по кожному на рік Незалежності України.