Центрвиборчком вніс президенту подання про звільнення члена ЦВК Греня, - джерела
Центрвиборчком вніс президенту подання про звільнення члена ЦВК Греня, - джерела
Третина дорослих українців не вживають алкоголь, - соцопитування
Третина дорослих українців не вживають алкоголь, - соцопитування
Бурштиновий довгосуд. ​​ВАКС не може перейти до розгляду по суті справи Розенблата-Полякова з 2019 року
Бурштиновий довгосуд. ​​ВАКС не може перейти до розгляду по суті справи Розенблата-Полякова з 2019 року
​Sennheiser продав свій бізнес з виробництва навушників
​Sennheiser продав свій бізнес з виробництва навушників
Найбільший бензиновий трубопровід США припинив роботу через кібератаку
Найбільший бензиновий трубопровід США припинив роботу через кібератаку
Нетаньяху розповів Путіну про контакти Ізраїлю з Україною
Нетаньяху розповів Путіну про контакти Ізраїлю з Україною
У МВС нагадали, як карають за використання георгіївської стрічки
У МВС нагадали, як карають за використання георгіївської стрічки
У Києві затримали поліцейського, який вкрав у потерпілого сумку із 240 тис. грн і золотом (оновлено)
У Києві затримали поліцейського, який вкрав у потерпілого сумку із 240 тис. грн і золотом (оновлено)
В Індії зафіксували новий антирекорд з добової смертності через ковід, у половині штатів – локдаун
В Індії зафіксували новий антирекорд з добової смертності через ковід, у половині штатів – локдаун
ГоловнаСуспільствоЖиття

Правоохоронці з’ясували, хто поширював антиугорські листівки на Закарпатті

Зловмисники діяли на замовлення російських кураторів.

СБУ викрила організаторів поширення антиугорських листівок на Закарпатті. Ними виявилися троє місцевих мешканців, двоє з яких – переселенці з м. Луганськ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Зловмисники діяли на замовлення російських кураторів і погодилися на підривну діяльність всього за $500”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Так, співробітники спецслужби встановили, що на платіжну картку одного з фігурантів були перераховані вище згадані кошти в російських рублях.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.161 Кримінального кодексу України проведено низку обшуків за місцями проживання та затримання фігурантів провадження. У ході слідчих дій, правоохоронці вилучили російську символіку, а також інші речові докази протиправної діяльності.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

У межах кримінального провадження, усім трьох фігурантам повідомлено про підозру. Вирішується питання стосовно обрання їм міри запобіжного заходу.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Заходи з викриття зловмисників здійснювалися Управліннями СБУ в Закарпатській та Дніпропетровській областях за координації Департаменту захисту національної державності спільно з ГУ Нацполіції в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Нагадаємо, фігуранти розклеїли листівки з погрозами угорській національній меншині в м.Берегово Закарпатської області. Щоб надати "особливого забарвлення" цій акції, російські куратори попросили зробити це напередодні травневих свят.

Провокативні надписи виявили на кількох будинках місцевих жителів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також