Правоохоронці з’ясували, хто поширював антиугорські листівки на Закарпатті

СБУ викрила організаторів поширення антиугорських листівок на Закарпатті. Ними виявилися троє місцевих мешканців, двоє з яких – переселенці з м. Луганськ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Зловмисники діяли на замовлення російських кураторів і погодилися на підривну діяльність всього за $500”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Так, співробітники спецслужби встановили, що на платіжну картку одного з фігурантів були перераховані вище згадані кошти в російських рублях.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.161 Кримінального кодексу України проведено низку обшуків за місцями проживання та затримання фігурантів провадження. У ході слідчих дій, правоохоронці вилучили російську символіку, а також інші речові докази протиправної діяльності.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

У межах кримінального провадження, усім трьох фігурантам повідомлено про підозру. Вирішується питання стосовно обрання їм міри запобіжного заходу.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Заходи з викриття зловмисників здійснювалися Управліннями СБУ в Закарпатській та Дніпропетровській областях за координації Департаменту захисту національної державності спільно з ГУ Нацполіції в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Нагадаємо, фігуранти розклеїли листівки з погрозами угорській національній меншині в м.Берегово Закарпатської області. Щоб надати "особливого забарвлення" цій акції, російські куратори попросили зробити це напередодні травневих свят.

Провокативні надписи виявили на кількох будинках місцевих жителів.