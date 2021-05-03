На Закарпатті розклеїли листівки з погрозами угорським меншинам

У місті Берегово на Закарпатті невідомі розклеїли листівки з погрозами українцям угорського походження.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

Провокативні надписи виявили на кількох будинках місцевих жителів.

Слідчі поліції кваліфікують такі дії зловмисників за ч.2 ст.161 Кримінального кодексу України, тобто порушення рівноправності громадян залежно від їх національеої належності, поєднані з погрозами.

Зараз поліцейські вживають заходів для встановлення причетних до злочину осіб.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський вважає за необхідне ухвалення закону, який врегулює захист самобутності і рівноправності національних меншин, які проживають на території України.