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Російські війська обстріляли з кулеметів українські позиції біля Катеринівки

Бойових втрат серед українських військових немає.

Російські війська обстріляли з кулеметів українські позиції біля Катеринівки
Фото: EPA/UPG

З початку доби в зоні бойових дій на Сході України було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

“Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. Зокрема, неподалік населеного пункту Катеринівка російські окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією штабу ООС, бойових втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, за 1 травня збройні формування Росії 12 разів обстріляли підрозділи Об'єднаних сил, зокрема із забороненої мінськими домовленостями зброї. Було поранено одного українського захисника, його стан оцінюють як задовільний.

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