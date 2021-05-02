В Україні у нічних та вранішніх богослужіннях на Великдень взяли участь понад 740 тис. громадян

Фото: Національна поліція Facebook

В Україні у нічних та вранішініх богослужіннях на Великдень взяли участь близько 743 000 людей. Богослужіння пройшли спокійно, повідомила у Facebook Національна поліція.

"На території держави у ніч із 1 на 2 травня відбулися заходи з нагоди святкування Великодня. Загалом пасхальні богослужіння проводилися у понад 12 тисяч храмах в усіх регіонах держави. Публічну безпеку і порядок забезпечували понад 30 тисяч поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, курсантів відомчих закладів МВС та працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

Поліція зауважила, що більшість громадян дотримувалася карантинних обмежень. Утім до правоохоронців надійшло 35 повідомлень про можливі порушення. Найбільше повідомлень - 7 - надійшло на Київщині.

"Найбільше зафіксованих порушень - пов’язаних з недотриманням вірянами дистанції чи відсутністю захисних масок – 16, 8 – конфліктів під час проведення релігійних відправ, 5 – події, пов’язані зі священнослужителями, 4 – інші адміністративні правопорушення, 1 – хуліганство та інше. У результаті складено 5 адміністративних протоколів", - додали правоохоронці.

Торік у храмах святили паски та крашанки близько 130 000 людей, тобто майже в сім разів менше, ніж цього року.

Нагадаємо, що це вже другий Великдень, який східні християни святкують в умовах пандемії ковіду. В Україні освячення цього року відбувалося як у храмах та біля них, так і в режимі онлайн. Торік до Великодня влада розробила проєкт, покликаний залучити якомога більше вірян до святкування Великодня вдома. Також діяли суворіші обмеження на відвідини храмів.