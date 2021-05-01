У регіонах хочуть створити Консультаційні центри зі забезпечення прав українських військових

Такі центри потрібно створити якнайшвидше, вважають у Консультативній раді з питань прав військових.

Консультативна рада з питань забезпечення прав і свобод захисників України пропонує Президенту Володимиру Зеленському створити Консультаційні центри в обласних і районних держадміністраціях.

Про це йшлося під час зустріч в Офісі президента з координаторами проєкту “Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему” (NUPASS), про це повідомила пресслужба ОПУ.

Зазначимо, проєкт спрямований на впровадження моделі професійної адаптації військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей у державну систему України.

Створити Консультаційні центри запропонувала керівник дорадчого органу Альона Вербицька.

“Консультаційні центри необхідно відкрити в максимально короткі терміни для створення дієвого механізму вирішення проблемних питань наших захисників”, – зазначила вона.

Також усі присутні підтримали пропозицію члена Консультативної ради, народного депутата України Максима Дирдіна щодо проведення окремої наради із земельного питання із запрошенням представників профільних органів державної влади, щоб почути відповіді на питання, які захисники України самостійно не можуть отримати роками.

Нагадаємо, Консультативну раду з питань забезпечення гарантій прав і основоположних свобод осіб, які брали участь у захисті України, було створено у березні 2021 року. З проханням про створення при Офісі Президента України такої Консультативної ради зверталися правозахисники спільно з депутатами Верховної Ради.

За словами Вербицької, з початку російської збройної агресії боронити Україну пішли тисячі добровольців. Деякі з них стали жертвами недосконалого українського законодавства – сотні добровольців опинилися за ґратами та були засуджені за військові злочини за законами мирного часу. Нині відомі приклади судових розглядів, коли за виконання службових обов’язків особу намагалися засудити на понад 10 років ув’язнення.

У таких справах є обставини, які потребують додаткового аналізу і глибшого вивчення, і саме для цього створили Консультативну раду.