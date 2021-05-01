Водій розігнався на понад 100 км/год, його раніше затримували за п'яне водіння.

У Києві автомобіль "Infiniti" зіткнувся з електроопорою, загинула 18-річна дівчина. Водій авто, який був напідпитку, та ще одна пасажирка госпіталізовані.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у м. Києві.

Оновлення 13:17. Заступник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що цього водія, 26-річного Павла Б., 20 квітня затримали патрульні у Вінницькій області за водіння в нетверезому стані.

“Патрульні зробили свою справу. А ось суд – ні. Суддя Вінницького міського суду, Ковбаса Юрій Петрович, не знайшов за три місяці часу розглянути адміністративний протокол, оштрафувати Павла Б. на 10 200 гривень і позбавити його прав на рік, як це передбачає Закон. Не виключаю, що внаслідок такої кричущої безкарності Павло Б. знову і знову сідав за кермо п'яним, що в підсумку і призвело цієї ночі до загибелі 18-річної Олександри”, – зазначив він.

“Я не знаю і не збираюся перевіряти, чи є Павло Б. родичем колишнього Міністра МВС Миколи Білоконя. Він повинен отримати те, що заслужив – тривалий термін позбавлення волі за позбавлення життя іншої людини”, – додав Геращенко.

Він нагадав, що судді тепер мають право розглядати справи про нетверезе водіння протягом не 3-х місяців, а цілого року.

“Кожен суддя, на мій погляд, який за рік тепер не знайде часу розглянути справу про нетверезе водіння, може стати моральним співучасником загибелі людини від рук нетверезого водія, якого він не знайшов часу притягнути до відповідальності”, – підсумував заступник міністра.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

У ДСНС інформацію про ДТП на бул. Лесі Українки, що у Печерському районі столиці отримали о 02:25 у суботу, 1 травня.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив подробиці автопригоди на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Він написав, що “26-річний чоловік Павел Б, посадив до машини двох дівчат 18 та 19 років”.

“Не зупиняючись на прохання патрульних, які побачили, що Infinity G25, порушуючи правила дорожнього руху, водій втопив педаль газу в підлогу та, розігнавшись на понад 100 км/год, врізався у стовп. 18-річна Олександра З. померла у машині”, – написав Геращенко.

До місця виклику відразу ж було направлено рятувальників 1-Державної пожежно-рятувальної частини та загону технічної служби.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

“Як виявилося, автомобіль "Infiniti" зіткнувся з електроопорою, внаслідок ДТП чоловіка та пасажирку було затиснуто між сидіннями та панеллю приладів. За допомогою електрогідравлічного обладнання та шанцевого інструменту бійці вивільнили з понівеченого автомобіля водія, якого було передано бригаді швидкої медичної допомоги, а також тіло пасажирки було передано правоохоронцям. Також, за допомогою шанцевого інструменту автомобіль було відключено від акумуляторної батареї”, – зазначили у ДСНС.

Перевірка алкоголю водія показала, що він був п’яний, додав заступник міністра.

Він і ще одна пасажирка – 19-річна Марія, госпіталізовані до 17-ої київської лікарні.

Нагадаємо, з 17 березня в Україні почали діяти нові штрафи за порушення ПДР і посилилась відповідальність за керуванням авто у нетверезому стані.

Тепер мінімальне покарання для водіїв, що сідають за кермо у стані сп’яніння, – 17 тис. грн (раніше 10,2 тис. грн). А якщо водія двічі зловили п’яним упродовж одного року, то його позбавлять прав на 10 років зі штрафом 51 тис. грн або ж арештують на 15 діб з конфіскацією автомобіля.

Перший заступник начальника Патрульної поліції України Олексій Білошицький повідомив, що з початку 2021 року до 31 березня керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння стало причиною понад 1 тис. автопригод в Україні. У них травмувалася 171 особа, а 14 – загинули.