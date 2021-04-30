Чоловіча туалетна вода: аромат важливіший, ніж костюм

Дуже часто враження про чоловіка виникає тільки від аромату його парфуму. «Смачний» дорогий запах подобається всім жінкам без виключення. У чому ж секрет? - в якості! Французька туалетна вода для чоловіків від бренду LAMBRE відрізняється вишуканими і елегантними складовими. Тут немає хаотичної суміші невизначеного тембру. Тільки стиль, такт і чітка послідовність. Рівно так само, як і у представників сильної статі.

Правильний аромат йде чоловікові краще, ніж найдорожчі костюми. Це невід'ємна частина іміджу сучасної людини.

Чому чоловікам рекомендована саме туалетна вода

Серед засобів для чоловіків вкрай рідко зустрічається слово «духи». Це скоріше жіноча прерогатива. Справа в тому, що духи містять великий відсоток ефірних ароматичних речовин, вони лягають шлейфом і довго тримаються.

Туалетна вода - легша за відсотковим вмістом компонентів. Вона освіжає, що не перевантажує шлейфовою хвилею і досить стабільно відчувається.

Духи - егоїсти зі світу парфумерії. Вони «не люблять», коли до них втручається будь-який інший аромат, навіть якщо це просте мило. Через свою фізіологію і пристрасні звички до паління, чоловіки будуть відчувати дискомфорт від важкого шлейфу, який тягне на себе додаткові запахи. Туалетна вода в цій ситуації набагато практичніше і лаконічніше.

Так чи інакше, навіть чоловіка, який не палить супроводжують додаткові аромати. Це піна для гоління, доглядові щоденні засоби. Змішавшись з духами і природною секрецією шкіри, результат вийде зовсім інший. Навіть в жарку погоду рекомендують утримуватися від подібних експериментів.

На відміну від духів, свіжий аромат туалетної води здатний залишатися на тілі навіть в сильну спеку. Прекрасна ненав'язлива альтернатива важкої парфумерії.

Як вибрати туалетну воду для чоловіків і не помилитися

Вибрати хорошу туалетну воду для чоловіків досить складно. Щоб не отримати в результаті набридливий шаблон мас-маркет або репліку на популярний бренд з невизначеним ароматичним букетом, слід звернути увагу на основні поради фахівців:

● Не гнатися за розкрученою назвою бренду;

● Не придбавати парфум на сумнівних розкладках;

● Не звертати уваги на розпіарені прикрашені флакони.

Справа в тому, що справжній продукт, як правило, виглядає скромно. Він не потребує того, щоб купувати собі імідж за рахунок реклами або упаковки. Витримані суворі флакончики - перша ознака дорогого продукту.

На сайті компанії LAMBRE представлені базові аромати на будь-який смак:

● Деревні;

● Цитрусові;

● Трав'янисті;

● Пряні;

● Їх комбінації.

Для найбільш вдалого вибору можна почати з пробників. Це дасть можливість познайомитися і відшукати свій аромат.

Якісна парфумерія буде розкриватися на тілі каскадом - спочатку центральні ноти, потім доповнення, за ними фінальні штрихи. Незалежно від активності і сторонніх запахів, ефект залишиться незмінним і приємним. Вибирайте прямо зараз особистий невід'ємний предмет гардероба і відчуйте аромат свого характеру!