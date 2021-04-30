В селі Корнич, біля міста Коломия, сталася дорожньо-транспортна пригода з двома загиблими за участю легковика та рейсового автобусу "Івано-Франківськ-Сятин".

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області.

В автомобілі "КІА" знаходилось двоє одеситів: водій 1953 р.н. та пасажирка 1956 р.н., які отримали смертельні травми та загинули на місці події.

У рейсовому автобусі знаходилось близько 23 осіб, шестеро з них доставлені до лікарні. Наразі встановлюються, яких тілесних ушкоджень вони зазнали, інших - на місці оглядають медики.

Причини і обставини смертельної аварії встановлюються. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Фото: if.npu.gov.ua

Фото: if.npu.gov.ua

Фото: if.npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині зіткнулися легковик та вантажний мікроавтобус, є двоє загиблих.