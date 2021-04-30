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Вакцинуватися від коронавірусу можна без декларації, - Ляшко

У МОЗ просять скаржитися на їхню гарячу лінію у разі відмови у вакцинації.

Вакцинуватися від коронавірусу можна без декларації, - Ляшко
Фото: Макс Требухов

Для того, щоб вакцинуватися від коронавірусу, не обов'язково мати підписану в цьому медичному закладі декларацію. Але в деяких медичних закладах людям відмовляють, якщо декларація підписана в іншому місці. 

Про такі випадки у медичних закладах Києва LB.ua повідомили читачі. Зокрема, йшлося про відмови у вакцинації в КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 Дарницького району м.Києва".

LB.ua звернувся по коментар до заступника міністра охорони здоров'я, головного санітарного лікаря Віктора Ляшка. Він відповів, що вакцинуватися можна взагалі без декларації.

"Перше: відсутність декларації не є підставою для відмови у проведенні щеплення, друге: записатися на вакцинацію можна у зручний для вас пункт щеплення, вакцинуватися можна не обов'язково там, де заключена декларація із сімейним лікарем, таких заборон не існує. Якщо трапляються випадки відмови у проведенні щеплень саме через декларацію, прошу повідомляти про це контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19, і ми розглянемо кожне таке звернення", - говорить Віктор Ляшко. 

І додає: "Для того, щоб вакцинуватися від COVID-19, перше за все потрібно бажання людини, а не декларація з певним лікарем. Відповідно до алгоритмів МОЗ, для того, щоб вакцинуватися, потрібно внести дані людини в електронну систему охорони здоров'я. Якщо у вас вже підписана декларація із сімейним лікарем, відповідно і дані ваші вже є в системі. Якщо відсутня, то на вакцинацію з собою необхідно взяти паспорт та ідентифікаційний код і лікар внесе ваші дані до системи".

Нагадаємо, зараз в Україні проходить широкомасштабна вакцинальна кампанія препаратом AstraZeneka виробництва Кореї. Потрапити на щеплення можуть всі бажаючі, незалежно від віку та належності до групи ризику. За останню добу вакцинували 73 376 людей.

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