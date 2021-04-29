Україна завтра отримає 500 тис. доз китайської вакцини від коронавірусу, - Степанов

Йдеться про партію вакцини з підписаного Україною контракту на 1,9 млн доз.

Україна 30 квітня отримає від китайського виробника Sinоvac 500 тис. доз вакцини від коронавірусу з підписаного контракту на 1,9 млн. доз.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“Щойно компанія Sinоvac підтвердила нам чергову поставку вакцини CoronaVac. Завтра ввечері до Києва прилетять 500 тис. доз, з нашого контракту на 1,9 млн. доз”, - написав Степанов.

Нагадаємо, що 30 грудня 2020 року Україна законтрактувала 1,9 мільйона доз китайської вакцини за 964,3 млн гривень. 25 березня в Україну привезли першу партію з 215 тис. доз вакцини. Робити щеплення китайською вакциною в Україні почали з 13 квітня.

Вакцинація від коронавірусу в Україні почалася у кінці лютого 2021 року. Використовувалася поки що тільки вакцина AstraZeneca/CoviShield, виготовлена найбільшим світовим виробником вакцин - індійським Serum Institute.