В Ізраїлі "індійський" штам коронавірусу виявили навіть серед вакцинованих

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю виявило 41 випадок індійського штаму коронавірусу, зокрема чотири - у людей, які були щеплені проти COVID-19. Новий штам складається з двох мутацій білка, що може зробити його більш стійким до вакцин від COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ізраїльську газету Haaretz.

Зазначається, що 24 з інфікованих цим штамом нещодавно повернулися з-за кордону. Інші 17 захворіли всередині країни.

Минулого тижня уряд Ізраїлю заборонив в'їзд туристам з Індії через занепокоєння щодо поширення там нового штаму коронавірусу. У заяві ізраїльського Міністерства охорони здоров'я йдеться про те, що нові обмеження, які забороняють ізраїльтянам їздити до країн з високим рівнем зараження коронавірусом, наразі чекають на затвердження у відповідних міністерствах, перш ніж вони можуть бути направлені на затвердження уряду.

Згідно з проєктом нових заходів ізраїльтянам, які повертаються з таких країн, також потрібно буде пройти карантин, навіть якщо вони були щеплені або перехворіли COVID-19. Громадянам з цих країн також не буде дозволено в'їжджати до Ізраїлю.

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю рекомендувало громадянам уникати несуттєвих поїздок за кордон, особливо обережними просять бути у країнах з високими показниками захворюваності на COVID-19, зокрема в Україні. Сім країн, де рівень захворюваності особливо високий, й куди не варто подорожувати, - це Індія, Україна, Бразилія, Ефіопія, ПАР, Мексика та Туреччина.