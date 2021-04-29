Місцем зустрічі Зеленського та Путіна може стати Єрусалим, - ЗМІ

Для проведення двосторонніх переговорів президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна розглядається Єрусалим, а також столиця Австрії Відень.

Про це з посиланням на джерело повідомляє НВ.

Співрозмовник видання уточнив, що узгодження порядку денного і місця майбутнього саміту дипломатичними каналами вже почалося.

Активна фаза підготовки зустрічі президентів почнеться після травневих свят.

"У (прем'єра Ізраїлю Беньяміна) Нетаньяху довірчі відносини з нами і з Росією. Тому Єрусалим - хороший варіант. Є й інший - Відень. Обидва місця по-своєму підходять з точки зору безпеки, так і гарантування рівноправності сторін", - пояснив співрозмовник НВ.

Також він прокоментував інформацію у російських ЗМІ про те, що після згоди Путіна провести переговори, але тільки в Москві, Зеленському була запропонована дата 9 травня.

"Це робиться в пропагандистських цілях. 9-го або на іншу дату, в Москву, Зеленський навряд чи погодиться. Ми не будемо реагувати. Порошенко любив особисто займатися контрпропагандою. Наша ж мета - не перемовлятися, а домовитися з Путіним про закінчення війни на прийнятних для України умовах", - додало джерело.

Водночас "Інтерфакс-Україна" з посиланням на обізнане з організацією зустрічі джерело пише, що з-поміж ймовірних майданчиків для переговорів розглядається також Туреччина.

"Розглядається декілька майданчиків. Різні країни пропонують свої майданчики, тому що світ зацікавлений у вирішенні конфлікту на Донбасі. Я не можу сказати конкретно наразі про Відень в Австрії, але Ізраїль і Туреччина теж розглядалися як можливе рішення", - повідомило джерело в коментарі агентству".

Нагадаємо, що на минулому тижні Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу. Президент Росії у відповідь сказав, що Зеленський має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР", а якщо хоче поговорити про російсько-українські відносини - то може приїхати у Москву в будь-який час.

Зеленський назвав цю умову неприпустимою. За його словами, він хоче зустрітися саме з Путіним, а не з терористами.

Тоді ж стало відомо, що Україна попросила Нетаньяху стати посередником між Путіним і Зеленським.

Разом із тим 28 квітня в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica президент України припустив, що Ватикан міг би стати оптимальним місцем для проведення двосторонніх переговорів із російським президентом. У відповідь у Ватикані запевнили, що Папа Римський не відмовить у проханні прийняти Зеленського і Путіна.