Посол у Франції Вадим Омельченко був призначений послом в Монако за сумісництвом.

Президент Володимир Зеленський призначив послів України в Ірландії, Монако та Сенегалі та звільнив посла в Австрії.

Відповідні укази опубліковано на сайті Офісу президента.

Так, указом №176/2021 Зеленський звільнив Олександра Щербу з посади посла України в Австрії.

Надзвичайного і повноважного Посла України у Франції Вадима Омельченка призначено надзвичайним і повноважним послом України в Князівстві Монако за сумісництвом, йдеться в указі №177/2021.

Також Зеленський указом №178/2021 призначив послом в Ірландії Ларису Герасько, а указом №179/2021 - призначив Юрія Пивоварова послом у Сенегалі.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розповів, що перед офіційним призначенням і виїздом за кордон українські посли відтепер мають пройти перевірку.