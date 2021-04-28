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Зеленський призначив послів України в Ірландії, Монако та Сенегалі та звільнив посла в Австрії

Посол у Франції Вадим Омельченко був призначений послом в Монако за сумісництвом.

Зеленський призначив послів України в Ірландії, Монако та Сенегалі та звільнив посла в Австрії
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський призначив послів України в Ірландії, Монако та Сенегалі та звільнив посла в Австрії.

Відповідні укази опубліковано на сайті Офісу президента.

Так, указом №176/2021 Зеленський звільнив Олександра Щербу з посади посла України в Австрії.

Надзвичайного і повноважного Посла України у Франції Вадима Омельченка призначено надзвичайним і повноважним послом України в Князівстві Монако за сумісництвом, йдеться в указі №177/2021.

Також Зеленський указом №178/2021 призначив послом в Ірландії Ларису Герасько, а указом №179/2021 - призначив Юрія Пивоварова послом у Сенегалі.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розповів, що перед офіційним призначенням і виїздом за кордон українські посли відтепер мають пройти перевірку

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