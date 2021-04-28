Тимошенко про зміни до Земельного кодексу: референдум - останній шанс захистити Україну

Фракція «Батьківщина» не дала жодного голосу за внесення змін до Земельного кодексу. Про це заявила лідерка фракції Юлія Тимошенко.

За словами лідера «Батьківщини», ухвалений закон зняв останні запобіжники від розпродажу землі іноземцям – як фізичним, так і юридичним особам – та скасував заборону на продаж особливо цінних земель.

«Тепер дозволено передавати та продавати право оренди без погодження із власником паю, надаючи переважне право на купівлю землі особам, які збираються займатися видобутком корисних копалин, змушуючи селян, які обробляють землю на основі права користування та довічного володіння, викупити свої городи за ринковою вартістю, конкуруючи із закордонними банками», - зазначила депутатка.

«Я хочу нагадати всім, як президент обіцяв, що проведе референдум і запитає в людей, чи продавати землю іноземцям і чи взагалі продавати її. Сьогодні без будь-яких референдумів у нас із вами забрали 72% території України. Саме стільки складає сільськогосподарська земля. Нам більше не буде належати не лише земля. Українцям не будуть належати врожаї, прибутки від своєї землі, народу не буде належати нічого на нашій землі і навіть під нею. Бо нас щойно 284 депутати продали – на вимогу президента. Бо він особисто на чолі цього всього стоїть», – зауважила Юлія Тимошенко.

На її переконання, референдум, який організовують люди за підтримки партії «Батьківщина», – остання можливість захисти українську землю.