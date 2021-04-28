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Люди Дубінського одностайно підтримали зміну голови Київської облради, - Соня Кошкіна

Усього проголосувало 59 депутатів з 84-х.

Люди Дубінського одностайно підтримали зміну голови Київської облради, - Соня Кошкіна
Фото: kievvlast.com.ua

З 60 депутатів Київської облради, які брали участь у засіданні 27 квітня (усього - 84 депутати), "за" обрання головою облради Наталії Гунько замість Олександра Склярова проголосували 59 депутатів. З них - 14 представників партії "За майбутнє", 25 - "Європейської солідарності", 20 - "Слуги народу". Причому рішення підтримали усі семеро депутатів, яких пов'язують з народним депутатом Олександром Дубінським. Про це у матеріалі "Ширка" по-киевски: союз "Слуг", "ЕС" и "Майбаха" в столичном регионе" пише шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна.

"Причиною джерела називають дві домовленості між Москаленко і Дубинським. Перша: що його депутати спокійно, без ризику застосування імперативного мандата, допрацюють до кінця сесії. Друга: у разі виділення соцеконома на округи, їм теж щось дістанеться. «Нормальний такий розклад. Для Саші точно краще ескалації, а для більшості - гарантовані голоси. До речі, зверни увагу: якщо раніше він мочив Мотоволовця з усіх гармат, то тепер немов забув про його існування», - коментує обізнаний співрозмовник", - йдеться у матеріалі.

Нова більшість у Київській облраді, за словами Соні Кошкіної, налічує 60 душ.

"Дані в реєстратор щодо обрання Гунько були внесені буквально через кілька годин після волевиявлення. Зрозуміло, без указки "згори" подібна оперативність неможлива (раніше процес займав 3-4 дня)", - пише шеф-редакторка LB.ua.

Відзначимо, що на 29 квітня призначена наступна планова сесія, на якій будуть сформовані комісії і запуститься робота.

"Ще одну попередньо анонсували на п'яте травня, але як раз ця дата - з огляду на традиційні свята - під питанням", - резюмувала Соня Кошкіна.

Нагадаємо, Олександра Дубінського зняли з посади голови київської обласної організації "Слуги народу" в середині березня, на його місце був призначений народний депутат Андрій Мотовиловець.

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