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Глава МЗС Росії оцінив ймовірність війни з Україною

"Якщо це залежить від нас і від ополченців, то війни можна і потрібно уникнути".

Глава МЗС Росії оцінив ймовірність війни з Україною
Фото: mid.ru

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що повномасштабної війни Росії з Україною можна і потрібно уникнути.

Про це Лавров заявив в інтерв'ю РИА Новости.

"Якщо це залежить від нас і від ополченців (терористичні угруповання "ДНР" і "ЛНР" - ред.), наскільки ми можемо розуміти їхні принципові підходи, то війни можна і потрібно уникнути", - заявив Лавров.

При цьому Лавров додав, що не може говорити за українську сторону і її лідера президента України Володимира Зеленського.

За його словами, "за зовнішніми ознаками" головне для Зеленського "утриматися при владі, і він готовий платити будь-яку ціну, включаючи потурання неонацистам і ультрарадикалам, які продовжують оголошувати ополченців Донбасу терористами".

Нагадаємо, що в березні Росія почала стягувала війська до кордонів з Україною, а також в окупований Крим. За деякими даними, угрупування налічувало 150 тисяч військових.

22 квітня Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України, і наступного дня почала повертати війська у місця постійної дислокації.

В той же час військові аналітики зазначають, що в травні 2014 року РФ також заявляла про відведення військ від українського кордону. Однак, тоді відведені були не всі сили, і в липні вони вели обстріл українських військ через кордон, а в серпні отримали підкріплення і увійшли на Донбас у складі кількох батальйонно-тактичних груп.

Як заявив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, Росія досі не почала відводити війська від східних кордонів України. Польові табори у Воронезькій області залишаються на місці.

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