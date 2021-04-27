Шмигаль пропонує Раді призначити Галущенка міністром енергетики

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної ради подання щодо призначення віцепрезидента НАЕК "Енергоатом" Германа Галущенка на посаду міністра енергетики.

Про це повідомляє “РБК-Україна” з посиланням на речницю прем'єра Ольгу Куришко.

Зазначається, що тепер кандидатуру Галущенка мають підтримати народні депутати. Спочатку у профільному комітеті, а потім - у сесійній залі.

Питання щодо призначення Галущенка міністром енергетики винесене на розгляд комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП. Засідання, яке відбудеться у режимі відеоконференції, почнеться завтра, 28 квітня, о 14:30.

Минулого тижня Галущенко спілкувався зі "слугами" на засіданні фракції. Про те, що нинішньому в.о. міністра Юрію Вітренку шукають заміну, LB.ua писав 7 квітня. Спочатку повідомлялося, що розглядають п'ять кандидатур. Однак потім основним претендентом визначили кандидатуру Галущенка.

Галущенко є юристом з багаторічним стажем. Працював в прокуратурі, Міністерстві закордонних справ.

До 2020 року Галущенко вже працював в “Енергоатомі”. Коли нині підсанкційний депутат Андрій Деркач в 2006-2007 роках очолював “Енергоатом”, Галущенко керував юридичною службою компанії.

Серед причин рішення про заміну очільника міністерства енергетики джерела називали те, що Вітренко нібито не зміг знайти спільної мови з головою уряду, а також у ньому "розчарувалися" на Банковій. Сам в.о. міністра обидві тези відкинув і заявив, що продовжує виконувати свої обов'язки.

Нагадаємо, Вітренка наполегливо намагалися зробити міністром енергетики, але парламент двічі відмовився це робити. Після другої невдалої спроби призначення у "Слузі народу" повідомили, що втретє вноситимуть його кандидатуру. А в разі, якщо його не призначать, Вітренко може отримати нову посаду - члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) з перспективою очолити комісію.

Втім вносити третю постанову про його призначення в зал Верховної Ради втретє не довелося – натомість парламент ухвалив поправки до закону про держслужбу, які наділили Вітренка в статусі виконувача обов'язків усіма повноцінними міністерськими повноваженнями.