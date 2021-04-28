Ініційоване Зеленським засідання РНБО з безпеки приморських областей відбудеться через кілька тижнів

Офіс президента сподівається, що Україні не знадобиться захищатися від нападу з моря.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що ініційоване Володимиром Зеленським засідання РНБО з питань безпеки приморських областей відбудеться через кілька тижнів.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"У нас була зустріч в форматі з секретарем РНБО, очільниками областей, у яких є Азовське і Чорне море, а також з очільниками правоохоронних органів цих областей. Ми проговорили, як убезпечитись, - будемо сподіватися, що це не буде потрібно, - щоб ми розуміли, як співпрацюють наші правоохоронні органи, військові і територіальна оборона", - розказав Тимошенко про поїздку Зеленського в Херсонську область 27 квітня.

"Тому було ініційовано засідання РНБО з цього приводу. Я думаю, що воно відбудеться через декілька тижнів", - додав він.

Нагадаємо, що останнє засідання РНБО відбулося 15 квітня.

На ньому говорили про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року, розробку антиолігархічного законопроєкту та санкційну політику.