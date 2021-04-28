Імітація замість політики: навіщо Зеленському Путін
Імітація замість політики: навіщо Зеленському Путін
Бразилія відмовилася від російської вакцини проти ковіду "Спутнік V"
Бразилія відмовилася від російської вакцини проти ковіду "Спутнік V"
Український науковець спалив свою дисертацію після захисту Кивою кандидатської
Український науковець спалив свою дисертацію після захисту Кивою кандидатської
Як Ахметов і децентралізація руйнують рейтинги ОПЗЖ на Донбасі
Як Ахметов і децентралізація руйнують рейтинги ОПЗЖ на Донбасі
Після наради у Херсоні Зеленський доручив скликати РНБО
Після наради у Херсоні Зеленський доручив скликати РНБО
У Києві сталися сутички через демонтаж кіосків біля "Комфорт Тауну" (оновлено)
У Києві сталися сутички через демонтаж кіосків біля "Комфорт Тауну" (оновлено)
Що не так з додатком Дії «Вдома»? Спойлер: усе
Що не так з додатком Дії «Вдома»? Спойлер: усе
Рада лишила вік молоді на рівні 35 років
Рада лишила вік молоді на рівні 35 років
350 тысяч заражений коронавирусом в сутки, кислородный кризис и нехватка крематориев. Что происходит в Индии
350 тысяч заражений коронавирусом в сутки, кислородный кризис и нехватка крематориев. Что происходит в Индии
ГоловнаПолітика

Ініційоване Зеленським засідання РНБО з безпеки приморських областей відбудеться через кілька тижнів

Офіс президента сподівається, що Україні не знадобиться захищатися від нападу з моря.

Ініційоване Зеленським засідання РНБО з безпеки приморських областей відбудеться через кілька тижнів
Фото: Україна 24

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що ініційоване Володимиром Зеленським засідання РНБО з питань безпеки приморських областей відбудеться через кілька тижнів.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"У нас була зустріч в форматі з секретарем РНБО, очільниками областей, у яких є Азовське і Чорне море, а також з очільниками правоохоронних органів цих областей. Ми проговорили, як убезпечитись, - будемо сподіватися, що це не буде потрібно, - щоб ми розуміли, як співпрацюють наші правоохоронні органи, військові і територіальна оборона", - розказав Тимошенко про поїздку Зеленського в Херсонську область 27 квітня.

"Тому було ініційовано засідання РНБО з цього приводу. Я думаю, що воно відбудеться через декілька тижнів", - додав він.

Нагадаємо, що останнє засідання РНБО відбулося 15 квітня.

На ньому говорили про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року, розробку антиолігархічного законопроєкту та санкційну політику.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також